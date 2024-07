Čevlji, svetovna zgodovina in fotografija

V nadaljevanju lahko preberete:

Zaznal je, da je predsednik ogrožen. S pogledom je premeril okolico, preveril svetlobo. Na sprožilec je pritisnil v trenutku, ko je projektil že poletel proti predsedniku. Prostor je bil poln kamer in fotoaparatov. A edini je v objektiv ujel obraz napadalca. Iztegnjena roka. Muntazer al Zaidi, novinar po poklicu, je zgrešil. Prvič. In drugič. Na fotografiji je bil zabeležen njegov iskreno jezni obraz. Ameriškega predsednika Georgea W. Busha je al Zaidi na tiskovni konferenci ciljal s čevljema. Fotoreporter agencije Associated Press Evan Vucci je ujel trenutek, ko je iraški novinar v predsednika odvrgel čevelj. Bilo je decembra 2008, ob koncu Bushevega mandata, ko je predsednik prišel na poslovilni obisk Bagdada. Vuccijevi fotografiji je do reporterske popolnosti manjkal delček sekunde. Ko je pritisnil, je čevelj že švignil mimo ozkega obzorja fotoaparata.

Čevelj je zadel ameriško zastavo. Tudi drugemu čevlju se je predsednik izognil. Al Zaidi je predsedniku, ki je ukazal napad na Irak, namenil psovko: »To je poljub iraškega ljudstva za slovo, ti pes!«