Da je za umestitev dodatnega tira potrebnih 15 let, je norost

Nadzorniki so mu dali še četrti mandat generalnega direktorja Slovenskih železnic do leta 2028. Čeprav je tudi predsednik šahovske zveze, dolgega staža ne povezuje z uspešnim šahiranjem na političnem polju in v železništvu močnih sindikatov, ampak z dobrimi finančnimi rezultati in uresničenimi razvojnimi projekti. SŽ naj bi bile leta 2028 povsem drugačne kot danes.