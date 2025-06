Desant na Haag: Bodo Američani zamrznili bančni račun tudi slovenski sodnici?

V nadaljevanju preberite:

Večerno sporočilo je bilo nejasno, zahtevalo je kontekst. Združene države Amerike so uvedle sankcije zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu. Sankcije so uvedene tudi zoper sodnico iz Slovenije Beti Hohler. Uvedene so, ker skuša mednarodna sodna oblast ugotoviti, ali se v Palestini dogajajo zločini zoper človečnost, vojni zločini, genocid. Tožilstvo sumi, da je za zločine, med drugimi, odgovoren izraelski predsednik Benjamin Netanjahu. Sodišče ugotavlja kazensko odgovornost za kazniva dejanja, storjena v prejšnjih desetletjih v Afganistanu. Tožilstvo sumi, da so za dejanja odgovorni ameriški vojaki.