Deset podpisov, da se ne bi menjali vsakih pet minut

Generalni direktor RTV Igor Kadunc je bil tisti, ki je programskim svetnikom glede najnovejših političnih pritiskov na RTV povedal tole: »Če mislite, da sem jaz problem, zberite deset podpisov za predlog za razrešitev, glasujte in stvar je rešena. Da se ne bomo s tem ukvarjali vsakih pet minut …« To je bil vrh ledene gore, ki se ji reče Mt. Janša. Njegov napad na RTV je bil vedno simptomatičen. Potem ko so novinarke (in novinarji) RTV razkrili finančne mahinacije okrog zaščitnih mask, jih je nemudoma napadel.Kadunc je bil kot direktor tisti, ki je javno zaščitil novinarje. Marca letos je povedal: »RTV Slovenija ne laže, ...