Družabna omrežja nas preoblikujejo v mlada dekleta

Tema šestnajste izdaje mednarodne konference Taktike & praksa, ki jo je konec februarja v Ljubljani organiziral zavod Aksioma, je bila programska oprema. Konference se je udeležila tudi teoretičarka in umetnica Alex Quicho.

Programska oprema se nenehno posodablja in določa, kaj počnemo, vidimo, kako in s kom komuniciramo in govorimo. V tem operacijskemu sistemu, ki je postal orodje dominacije in zatiranja, lahko sodelujemo le, če se mu podrejamo, v nasprotnem primeru namreč tvegamo izbris.

Teoretičarka in umetnica Alex Quicho je na konferenci z umetnico Nouro Tafeche uprizorila pripovedovalni performans Zlobna je, definitivno subliminalna, v katerem prikažeta, kako vojaška industrija v video in zvočnih posnetkih uporablja subliminale oziroma prikrita sporočila, ki zaobidejo našo zavestno zaznavo in se naselijo v podzavesti.

S ksenofeministko in umetnico Alex Quicho sva se osredotočili na pojem mladega dekleta in dekličenja sodobne družbe, kar trenutno raziskuje na Weiblovem inštitutu za digitalne kulture na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju.