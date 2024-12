Edine omejitve so tiste, ki si jih postavite sami

V nadaljevanju preberite:

Baron Žiga Zois, razsvetljenski mecen, in Janez Puh, genialni inovator in pionir na področju mehanike, sta živela v različnih časih. A njuni poti sta se kljub stoletju razlike v marsičem prepletali. Povezovala ju je želja po razumevanju, ustvarjanju in nenehnem napredku. V Sloveniji Zoisove nagrade za izjemne dosežke v znanosti podeljujemo od leta 1997. Puhove nagrade za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke podeljujemo od leta 2018.

Znanost je prinesla ogromen napredek na vseh področjih življenja, česar se pa z današnje perspektive večinoma niti ne zavedamo. Pa bi bilo morda življenje lepše, če bi se. S to mislijo je bilo v scenarij slovesne podelitve vpletenih pet videoutrinkov, ki so nas poskušali spomniti, da znanost na mnogih področjih izboljšuje naše življenje.

Videli smo primer robotsko podprte rehabilitacije v Rehabilitacijskem centru Soča, kjer se pacienti ponovno urijo v hoji s pomočjo eksoskeletov. Nevrologinja z ljubljanske nevrološke klinike nas je spomnila, da smo hitro starajoča se družba, zato poleg raziskav za izboljšanje življenja potrebujemo tudi empatijo do starejših, zlasti tistih, ki jih je prizadela demenca.