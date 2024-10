Zoisova nagrada Ljubici Marjanovič Umek, Puhova Igorju Akrapoviču

V Centru Rog bodo danes razglasili letošnje dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti RS. To so najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojnih dejavnostih. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 28. novembra v Cankarjevem domu.

Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta inženir kemijske tehnologije Željko Knez in razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek, prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa Igor Akrapovič, lastnik podjetja Akrapovič, so danes sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Nagrajenke in nagrajence je na današnji novinarski konferenci razglasila predsednica odbora za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti Nataša Vaupotič.

O pomenu nagrad je uvodoma spregovoril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Ta je čestital nagrajencem in izrazil željo, da bi čim prej v Sloveniji dobili dan znanosti. »Najbrž ni treba posebej poudarjati, da se v zadnjih letih znatno povečuje financiranje znanosti. To je potreben pogoj, seveda pa ni zadosten. Treba je določiti tudi, kako se ta denar porablja, da bo izplen čim večji za celotno družbo.« Samo za znanost se približujemo dvema odstotkoma BDP javnih sredstev za znanost, predvideno pa je financiranje do 3,5 odstotka, kar pa je treba doseči skupaj z zasebno sfero, je dejal Papič.

Vsako leto odbor podeli največ 15 nagrad in priznanj, pri čemer lahko podeli največ dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj, eno priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije, skupno do največ tri Puhove nagrade ali priznanja, od tega največ eno nagrado za življenjsko delo.

Višina nagrad in priznanj bo letos izenačena z višino najvišjih državnih priznanj za dosežke na področju umetnosti, Prešernovih nagrad. Dobitniki Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanja ambasador znanosti bodo prejeli po 30.000 evrov, dobitniki Zoisovih in Puhovih priznanj pa po 10.000 evrov.

Zoisove nagrade in priznanja s področja vseh znanstvenih ved so namenjeni raziskovalkam in raziskovalcem, ki so z dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Puhove nagrade in priznanja podeljujejo posameznicam in posameznikom ali skupinam za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov z vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso.

Priznanje ambasadorka oziroma ambasador znanosti RS pa prejmejo posameznice ali posamezniki, ki so se poleg izjemnih znanstvenih dosežkov izkazali tudi s promocijo in razvojem slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini.

Slovenija izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti nagrajuje že vse do leta 1997. O nagradah in priznanjih odloča odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga imenuje vlada izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.