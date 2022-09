Evropa je v vojni. Vojna dovoljuje izredne ukrepe

V nadaljevanju preberite:

Obstaja skrb, da so napovedani ukrepi Unije še vedno prešibki in predvsem kdaj jih bo zapleteni evropski aparat povsem udejanjil. Z implementacijo se zelo mudi. Države sicer lahko pomagajo prebivalcem in gospodarstvu z velikimi subvencijami in nosijo velik del bremena draginje, denimo s kapico. Vendar javne blagajne, ki si niso opomogle ne po finančni krizi leta 2008 ne po pandemiji, dolgo tako velikih stroškov ne bodo zmogle. Zato je ključno, da Unija težavo reši pri izvoru in doseže znižanje cen energentov. V vojni so namreč dovoljeni tudi izredni ukrepi.