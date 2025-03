Trump je pokazal, da je EU geopolitično nepomembna

V nadaljevanju preberite:

Bržčas sta edini koristi Trumpove vladavine 2.0 za Evropo v tem, da, prvič, utegne ameriški predsednik v njemu lastnem »kšeftarskem« slogu končati vojno med ZDA in Rusijo na ukrajinskem ozemlju in s tem končati trpljenje Ukrajincev in evropsko stagnacijo, in drugič, da je države EU z brutalno brco prisilil, da se morajo osamosvojiti od ZDA.

Celotna digitalna avtonomija EU je potencialno dosegljiva v obdobju 10–15 let, skupni stroški pa bi znašali med 30 in 50 milijard evrov. Vendar pa bi prehod na popolno digitalno in tehnološko avtonomijo zahteval bistveno več kot le finančne vire – predvsem politično voljo, evropsko koordinacijo in korenito spremembo uporabniških navad.