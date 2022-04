Evropske vrednote v času, prostoru in programih političnih strank

V nadaljevanju preberite:

»Vrednote so globoko zakoreninjene, čustveno obtežene predstave o tem, kaj je 'vredno' in želeno.« (EuropeanValues.info) Vrednote so temeljna sestavina kulture. So čutna vez posameznikov s skupnostjo, v kateri živi. Iz njih so izvedena pravila in norme vedenja. Če družba zgubi občutek za svoje vrednote, če te kakorkoli oslabijo, začnejo razpadati njene temeljne institucije.