Evropski kompromis

Še zmeraj se ukvarjamo z vprašanjem, kdo je zmagovalec in kdo poraženec. Rešitev o mehanizmu pogojevanja izplačil iz prihodnjega proračuna EU z vladavino prava je eden tipičnih evropskih dogovorov, pri katerem je treba poiskati kompromis, sprejemljiv za vse, in kjer ne sme biti ne preveč očitnih zmag ne porazov. In vendar je v tej mučni dilemi nedvoumno eno: Evropska unija je rešila proračunsko krizo, toda ni rešila krize vladavine prava v Evropi.