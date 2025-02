Fikret Alić, obraz vojne: Poskušam se boriti z bolečinami v kosteh

V nadaljevanju preberite:

Ob obletnici genocida v Srebrenici se v spomin na črno obdobje človeštva vrstijo različni dogodki. Na dogodku Muslimanskega kulturnega centra v spomin na Srebrenico v Ljubljani je sodeloval tudi Fikret Alić, človek, ki se je avgusta 1992 znašel na naslovnici revije Time in postal obraz vojne v Bosni in Hercegovini.

Tedaj komaj 20-letnega Alića so v taborišče Keraterm in kasneje Trnopolje v bližini Prijedora pripeljali, ko je tehtal 86 kilogramov. Ko ga je ujel objektiv kamere za žico taborišča Trnopolje, je imel 43 kilogramov. Tako je sin rudarja iz vasi v bližini Prijedora postal podoba, ki svet opozarja na brutalno dogajanje v Bosni in Hercegovini.