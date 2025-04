Galicija, slovenskih fantov grob

V nadaljevanju preberite:

Vasica Konieczna leži na karpatskem prelazu na današnji slovaško-poljski meji. Ob koncu leta 1914 in v letu 1915 je po tukajšnjih hribih potekal eden najbolj brutalnih delov vzhodne fronte. Tu so, dnevno, na obeh straneh fronte – avstro-ogrski in ruski – umirali tisoči.

Med njimi je bilo tudi stotine in stotine Slovencev. V času trajanja bojev na vzhodni fronti prve svetovne vojne (1914–1917) je bilo ubitih najmanj 30.000 slovenskih vojakov, ki so se bojevali v uniformah avstro-ogrske vojske, čeprav vsi padli še niso popisani in verjetno nikoli ne bodo. To je skoraj 90 odstotkov vseh padlih slovenskih vojakov na vseh frontah prve svetovne vojne – in približno toliko, kot je bilo na slovenskih tleh med drugo svetovno vojno ubitih partizanov in drugih pripadnikov Osvobodilne fronte. A vzhodno bojišče, Galicija in Karpati, kamor se je vojna 24. februarja 2022 znova vrnila, v slovenskem kolektivnem spominu praktično ne obstaja.

* * *

»Tako tiho in hladno je danes … Ko pomislim, kako je bilo pred točno stodesetimi leti, ko so tu divjali strahoviti boji, me še bolj zmrazi,« je med vzpenjanjem po globokem in mokrem snegu dejal Martin Drobňák, ki vodi Klub vojaške zgodovine Beskydy (Klub vojenskej histórie Beskydy), s katerim je na Slovaškem pomagal obnoviti 25 pokopališč iz prve svetovne vojne. Skoraj na vseh je na nagrobnikih mogoče najti tudi imena padlih slovenskih vojakov.

Wilhelm Mihelin. Michael Vrozinc. Franz Lupše. Anton Putinga. Gašpar Kragelj. Anton Grdina. Alois Lupše. Leopold Planinc. Anton Pesjak. Anton Urbančič. Michael Zaberložnik. Josef Sojč. Josef Kotnik.

Ta imena so napisana na enem samem nagrobniku na hribu nad vasico Konieczna v pogorju Beskidek. Vsi našteti slovenski vojaki so tu padli pod streli topništva ruske cesarske vojske 17. februarja 1915. Pripadali so 87. pehotnem regimentu avstro-ogrske vojske, ki je imel svoj dom v Celju. Tudi drugi nagrobniki na skromnem in dostojanstvenem pokopališču, ki ga prekriva sneg, so polni slovenskih imen. In hrvaških, bošnjaških, slovaških, nemško-avstrijskih, romunskih … A prevladujejo – slovenska.