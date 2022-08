Glasba nas vodi v kraje globokega razmišljanja in zaznavanja

Čutna in intimna glasba trenutno ene bolj čislanih umetnic Arooj Aftab je fluidna kot njena identiteta. V svojem ustvarjanju prestopa in združuje žanre, črpa iz sufijske literature in poezije v urdujščini ter staplja kraje in okolja, v katerih je živela. Lani je izdala svoj tretji album Vulture Prince, ki ga je kopica vodilnih svetovnih medijev uvrstila med najbolj izstopajoče glasbene stvaritve leta, presežnih kritik je bila prav tako deležna njena skladba Mohabbat, ki jo je na svoj poletni seznam predvajanja uvrstil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Uspešno kreativno obdobje je Arooj Aftab kot prva pakistanska izvajalka spomladi kronala z grammyjem.

Glasbenica, ki premika mejnike in presega meje, bo v torek zvečer v sklopu koncertnega cikla Sogodbe nastopila v Cankarjevem domu. Pred premiernim nastopom v Sloveniji si je v svojem brooklynskem domu vzela čas za telefonski intervju za Sobotno prilogo.