Iz raziskovalne sfere v eno najzahtevnejših služb

Na čelo ministrstva za zdravje prihaja prijazna ekonomistka dr. Valentina Prevolnik Rupel. Večji del kariere je posvetila premetavanju številk in podatkov. Iz njih je ugotavljala, računala in raziskovala, kje vse je možno vpeljati spremembe in izboljšati zdravstveni sistem. Zdaj bo morala te podatke udejanjiti v praksi. To zna biti bistveno bolj zapleteno, kot je preračunavanje in analiziranje.