Kdo se bolje spozna na umetnost? Vlada ali odbor Prešernovega sklada?

Pred tremi leti je vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da sedmim Prešernovim nagrajencem nameni posebno starostno pokojnino za zasluge na področju umetnosti. Vlado je takrat vodil Janez Janša, minister za kulturo je bil Vasko Simoniti. In če bi se leta 2022, ko je vlada sprejela odločitev o sedmih posebnih starostnih pokojninah, namenjenih umetnikom, ozrli v preteklost, bi zaznali zanimiv kulturološki pojav.

Vlada je posebne pokojnine za umetnike namenila še v letih 2021 in 2008. Torej v času, ko je ministrske posle opravljal Vasko Simoniti, vlado pa je vodil Janez Janša. V letih, ko so vlado vodile levosredinske stranke, izrednih pokojnin za umetnike ni bilo. Šele vlada Roberta Goloba je leta 2023 spremenila ta sramežljivi odnos do kulture in nekaj umetnikom priznala pravico do posebne pokojnine.