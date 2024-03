Janševi madeži na krivinah pravosodja

V nadaljevanju preberite:

Janez Janša, verjetni zmagovalec naslednjih volitev, je po tridesetih letih opozoril na zaroto, ki da ni šla le proti njemu, temveč proti samostojni Sloveniji. Res je, spomnili se bomo dilem tistega časa, nabitega z bogatimi temami nastajajoče demokratične države. Tedaj je Janša najprej užival ugled in podporo javnosti, kajti kot disident in politični zapornik se je znašel na preseku leve in desne civilne družbe in obe sta skozi zadevo demokracije hoteli poravnati dolg do zgodovine. 20. marca 1994 je v vsej nejasnosti izbruhnila afera Depala vas, ki je Janšo zaradi ilegalne preprodaje orožja v Drnovškovi vladi stala položaja ministra za obrambo.