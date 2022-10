Kaj boste storili s prezračevanjem

V nadaljevanju preberite:

Najnovejše smernice ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in strokovnih teles v drugih državah priporočajo dograditev obstoječe sistemske ventilacije z ustreznimi filtri, v zgradbah, ki je nimajo, pa uporabo čistilnikov zraka. Vse več držav namenja sredstva za uvajanje sistemske ali lokalne mehanske ventilacije ali čistilnikov zraka v javnih ustanovah in namešča merilnike CO 2 kot pokazatelje prezračenosti.