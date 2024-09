Kako draga so dobra dela

V nadaljevanju preberite:

Hannah potem prijateljem pove, da bo lahko brez podpore staršev v New Yorku ostala še tri dni, morda štiri, če ne bo nič jedla. Zato si poišče različne službe: od tajniškega dela pri šefu, ki otipava vse sodelavke in se zgovarja, da gre le za reiki, do tega, da je natakarica pri najbolj godrnjavem človeku na svetu.

Z novinarstvom je v ZDA podobno; če ima mladi novinar ali bodoči pisatelj srečo, da ga kot pripravnika vzamejo h kateri od elitnih revij, recimo sijajni New Yorker, bo pripravništvo opravljal brez plačila, tudi če je zelo nadarjen, kajti na to čaka še mnogo drugih, ki so pripravljeni delati brez plačila. In kako preživijo? Imajo bogate starše.

Zdi se, da so kreativne službe v ZDA vedno bolj rezervirane le za premožne in bele mlade ljudi. O tem priča že intonacija prve službe – neplačano pripravništvo.

Ameriški predsednik Joe Biden je pred letom dni oznanil, da bodo po desetletju končno tudi pripravnike v Beli hiši začeli plačevati. Majhen korak v vedno bolj neenakopravni ekonomiji.

To ameriško stvarnost sem opisala zato, ker je že znano dejstvo, da ko Amerika v času krutega kapitalizma kihne neko družbeno nepravičnost, njene klice z neznansko lahkoto preletijo Atlantik in se zelo kmalu ugnezdijo v naši stvarnosti.