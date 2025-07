V nadaljevanju preberite:

V hiši ob morskem rokavu so prav zaradi njega in njegove skrivnosti na posebni mizi zložene knjige, ki govorijo o tem, kako izginiti, kako postati neviden, anonimen, kako zamenjati identiteto, se spremeniti v dim, in jih nisem mogla prenehati brati. Morda so te teme bolj aktualne, kot se zdi na prvi pogled.

V sodobnem svetu je naše življenje pomembno le, če je vidno, transparentno, če podobe o svojih navadah in vsakdanu objavljamo na družabnih omrežjih. To, da si viden, je pomembnejše od tega, kar delaš, od tega, kar v resnici si. Tudi intima naših stanovanj postaja vedno bolj javna; zvokovni pomočnik, kot je Alexa, lahko menda na sodišču že deluje kot priča o tem, ali se v našem domu dogaja kaj prepovedanega, robotski sesalec natančno pozna tloris našega stanovanja, pametni telefon beleži vsak naš korak, v mestih skorajda ni ulice, na kateri ne bi bilo varnostnih kamer, ki znajo že prepoznavati obraze meščanov in njihovo identiteto. Velike korporacije, ki imajo v lasti vse te naše podatke, ki jim jih prostovoljno predajamo, že trgujejo z njimi, saj so pravo bogastvo in so namenjeni temu, da napovedujejo trende, spreminjajo ekonomijo in vplivajo na izide volitev.