Politika naj zaupa stroki in ne lobistom multinacionalk

Klemen Dvornik, režiser in predsednik Združenja evropskih filmskih režiserjev, je spregovoril o novi direktivi Evropske unije, ki vsebuje mehanizem za investicije v evropsko produkcijo prek velikih ponudnikov za predvajanje filmov in tv-serij, kot so Netflix, HBO, Amazon, Disney … Te multinacionalke nimajo sedeža v Evropi, a pri nas ustvarjajo resne dobičke brez plačila davkov. Govoril je tudi o blokadi financiranja slovenskega filma: »Kulturni minister Vasko Simoniti se zaveda problema, a je tudi on, čeprav je minister in odgovoren za to področje, na neki način nemočen.«



In še en utrinek iz intervjuja: Resnica je kljub temu jasna; samo dobrih filmov ni mogoče delati. Kvaliteta pride iz kvantitete in dolgotrajnega vlaganja v posamezen sektor. Namesto da se pričkamo okoli ene potrditve na vladi, potrebujemo strateško razmišljanje, kam mora priti slovenska avdiovizualna dejavnost v naslednjih desetih ali dvajsetih letih. O kvalitetni kulturni politiki bi morali razmišljati enako kot v športu. Deset odstotkov najboljših slovenskih filmarjev sploh ne bi smelo biti odvisnih od slovenskega proračuna, temveč bi morali delovati na najboljših tujih trgih.