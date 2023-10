Konservativni liberalec iz Gdanska

V članku lahko preberete:

Nacionalistična konservativna stranka Zakon in pravičnost je na poljskih parlamentarnih volitvah pobrala večji delež od Tuskove liste. Hkrati pa ima 66-letni voditelj Državljanske koalicije najboljše možnosti, da s svojo politično skupino, ki je nekakšen dežnik politične sredine, skupaj s Tretjo potjo in Novo Levico sestavi vladajočo koalicijo. Tako kot Državljanska koalicija sta tudi Nova Levica in Tretja pot politična konglomerata, sestavljena iz številnih poljskih političnih skupin. Vsi trije konglomerati imajo v rojstnem listu zapisane novejše datume, hkrati pa se pestro omrežje skupin, s katerimi je povezan Donald Tusk, vendarle stika z obdobjem, ko je Poljska iz avtoritarnega sistema prešla v večstrankarskega.