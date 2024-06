V nadaljevanju preberite:

Benjamin Netanjahu, ki že več mesecev žonglira med osebnimi, političnimi in nacionalnimi interesi, je postal talec: najprej samega sebe, saj ga sodni postopki silijo, da ne odneha, in nato članov skrajne desnice v njegovi vladni koaliciji, ki zagotavljajo njegovo krhko politično preživetje in nasprotujejo vsakršnemu premirju v Gazi.