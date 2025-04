Trumpova vladavina je ena sama velika provokacija

V nadaljevanju preberite:

Minilo je sto dni oblasti Donalda Trumpa in minilo je tistih pet minut, v katerih je volivcem obljubil, da bo napravil konec vojne v Ukrajini. Minilo je mirovno premirje med izraelsko soldatesko in Hamasom v Gazi in Benjamin Netanjahu je spet začel pobijati ženske in otroke, samo slednjih že več kot 15.000. Mineva potrpljenje Američanov, ki so Elonu Musku začeli ostro nasprotovati, in verjetno je le vprašanje časa, kdaj bo Trumpu bolj v breme kot v pomoč. Minilo je zaupanje Kanade in EU do svoje najboljše in najmočnejše zaveznice. Je minilo tudi obdobje, ki je enkrat za vselej prisegalo na razsvetljeni um in umno državo?