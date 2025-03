Lobiji ne govorijo več o družbeni pravičnosti, temveč o dobičkih zdravnikov

V nadaljevanju preberite:

Kot kaže, je med slovensko zdravniško zbornico in Donaldom Trumpom mogoče najti nekaj podobnosti. Šlo je za stvar državne suverenosti in Trump je tako državi Danski kot avtonomni Grenlandiji povedal, da bo slednja na koncu »tako ali drugače naša«. Slovenska zdravniška zbornica je suvereni slovenski državi pred drugo obravnavo predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti v imenu nekaterih svojih zdravnikov povedala nekaj podobnega, namreč, da bo na koncu zdravstvo »tako ali drugače naše«, psi naj lajajo, karavana pa bo šla naprej. Pod to misel sta se tako ali drugače tik pred zdajci podpisala še dva ministra vlade, finančni Klemen Boštjančič in zdravstvena Valentina Prevolnik Rupel.