Deset let po razkritju: Transspolne osebe poligon za zganjanje moralne panike

V nadaljevanju preberite:

Magistriral je iz študij spolov na Centralni evropski univerzi in je ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Zavoda TransAkcija, prve in edine trans specifične nevladne organizacije v Sloveniji. V delovanje gibanja LGBTIQ+ v Sloveniji je Linn Julian Koletnik vključen od leta 2006, ima pa tudi mnogo izkušenj v transspolnem aktivizmu na Balkanu kot tudi na evropski in svetovni ravni.

Leta 2015 je bil prvi, ki se je za naš časopis javno razkril kot transspolna oseba. Kaj se je spremenilo v enem desetletju? Vidnost transspolnih oseb se je v zadnjih desetih letih v Sloveniji zelo povečala, ugotavlja.