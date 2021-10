Minister, ki je z delnicami zaslužil 70 tisočakov

Odpri galerijo

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, se interpelacije veseli, v okviru nje bo »zelo podrobno« pojasnil poslovne poteze Bojana Petana in z njim povezanih oseb, zaradi katerih se je zelo zmanjšala vrednost državnega premoženja, davkoplačevalci pa so morali sanirati Petanove dolgove v DZS. FOTO: Jože Suhadolnik