Pojem brezogljična družba je povsem zlorabljen

Direktor Elesa Aleksander Mervar na energetiko gleda strateško, hkrati pa pri svojih ocenah ne taktizira. Ko išče odgovore na vprašanja o razvoju energetike, si pomaga z metodo scenarijev. Ni inženir. A kot direktor stališča inženirjev pozorno posluša.

V dolgem intervjuju je med drugim povedal: »Če me sprašujete o elektrifikaciji, bo zelo pomembno, kaj se bo dogajalo s prometom in ogrevanjem. Če bo šel promet v smer e-mobilnosti, ogrevanje pa v smer toplotnih črpalk, to zahteva eno vrsto odgovora. Na zelo velik problem pa bomo trčili, če bi smer, ki je zdaj zakoličena, spremenili. Prehoda na e-mobilnost in toplotne črpalke bi bilo manj, na novo instaliranih sončnih elektrarn prav tako, distributerji pa bi kljub temu izvedli velike investicije v distribucijsko omrežje.«