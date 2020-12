Mož, ki je izpeljal brexit

V portretu tedna preberite:

Borisu Johnsonu, poosebljenju brexita, je na božični večer odleglo. Z dogovorom o »dogovornem izstopu« iz Evropske unije je, vsaj delno (oziroma začasno), rešil svojo politično dediščino, obenem pa milijonom sodržavljank in sodržavljanov omogočil, da so si ob koncu izjemno težkega in napornega leta lahko blago oddahnili.