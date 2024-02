Naj bo vitka. Naj odmre

V nadaljevanju preberite:

Če je pozni socializem ugotavljal, da bo po logiki zgodovinskega razvoja država odmrla, pozni kapitalizem stavi na imperativ, naj bo država vitka. Čim bolj shirana. Naj odmira. Naj skrbi za represivne in vojaške zadeve, imperialne interese, ostalo regulacijo pa naj zagotovi trg.

Slovenski socialni filozof in častni občan vseh slovenskih občin Edvard Kardelj je v času razglašenega odbiranja države namesto državne regulacije predvidel mehanizme samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Kaj je to pomenilo? Pomenilo je, če smo zelo konkretni, da cene storitev niso niti tržne niti niso stvar državnega dekreta, temveč so bile rezultat vektorskih vsot moči posamičnih klik.