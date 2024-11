Najprej je strah, nato se pojavi upanje – ampak ne za vse

V nadaljevanju preberite:

Z Ruth Wodak, avstrijsko sociolingvistko in univerzitetno profesorico, ki se posveča analizi populistične retorike in radikalne desnice, smo se pogovarjali v Kopru, kjer jo je na svojem oktobrskem letnem srečanju gostilo Slovensko sociološko društvo. Po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah pa smo jo naknadno prosili za komentar.

»Vsekakor bo tehtna analiza vzrokov terjala bolj poglobljeno preučitev dogajanja. Špekuliramo lahko, koliko je k temu pripomogel Bidnov prepozen umik iz predsedniške tekme in ali je bila Kamala Harris prava kandidatka, saj je bila dozdajšnja Bidnova podpredsednica. Številni so jo videli kot tisto, ki bo nadaljevala Bidnovo politiko, ta pa je bila v javnem mnenju prepoznana kot neuspešna. Ne glede na to, da je naknadno vstopila v kampanjo in so jo volivci zaradi pomanjkanja časa tudi slabše poznali, je svoje delo dobro opravila. Prevladal pa je strah pred izgubo nadzora, ki ga je Trump instrumentaliziral bodisi s kriminaliziranjem ilegalnih imigracij bodisi s poudarjanjem življenjskih stroškov in draginje – ne glede na to, da gre Združenim državam Amerike gospodarsko dobro in da se inflacija znižuje. Obstaja tudi možnost, da je pomembno vlogo odigral seksizem, predvsem pri mladih afroameriških moških, ki naj bi glasovali za Trumpa, ker ta predstavlja močno moško figuro. Ponovno je deloval tudi njegov slogan Naredimo Ameriko spet veliko. Vzrokov je zagotovo več,« pojasnjuje sogovornica.

Zakaj se je začela ukvarjati s političnim diskurzom skrajne desnice? Kako se ta manifestira v Evropi? Kateri so vzroki in kakšen je skupen proces? Kaj meni o vlogi družbenih medijev?