Naključne anomalije ali načrtni eksces

V nadaljevanju preberite:

Upravljanje večstanovanjskih stavb je gospodarska dejavnost, ki bi jo bilo potrebno urediti s samostojnim zakonom. Ta bi moral izhajati iz načela skrbnosti dobrega strokovnjaka. Upravniki bi morali ravnati po pravilih stroke in nezakonitega poslovanja ne bi mogli več opravičevati z »voljo« etažnih lastnikov kot doslej.

Z najemom zunanjih izvajalcev se povečuje tveganje za vdor klientelizma in korupcije v javni sektor. Moje večletne izkušnje kot odvetnice in etažne lastnice s področja upravljanja kažejo, da že dolgo ne gre več le za tveganje, ampak da se že obstoječi klientelizem in obstoječa sistemska korupcija zgolj še krepita. Vpliv nepremičninskega lobija je očiten ne le zaradi neprimernega načina priprave predlogov novel stanovanjskega zakona brez vizije usmerjanja prava, ampak tudi zaradi preštevilnih novel za reševanje posameznih problemov, ki jih zaznajo upravniki v praksi – kot da gre za pisanje kuharskih receptov. Ob tem pa nikakor ne pridejo na vrsto problemi etažnih lastnikov zaradi nepravilnega, celo kriminalnega dela upravnikov.