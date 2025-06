Gorski turizem se krepi, planinske koče kličejo k prenovi

V nadaljevanju preberite:

Obisk planinskih postojank iz leta v leto narašča, predvsem v poletnih mesecih, ko je zlasti v kočah v Julijcih že več gostov iz tujine, zato so tudi vse pomembnejše za celotni slovenski turizem. A kot že lep čas opozarja Planinska zveza Slovenije, je večina domov potrebna prenove, to pa so finančni zalogaji, ki jih planinska društva ne zmorejo. Zaradi tega se z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport menda že od lani dogovarjajo za sestanek, tudi voljo za iskanje rešitve je zaznati, a vsaj za zdaj se nič ne premakne.

Kako odgovarjajo na ministrstvu in kakšne spremembe imajo v mislih na planinski zvezi?