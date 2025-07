Golob predstavil slovenski Tour od Novega mesta do Vršiča

Zadnji dan 112. dirke po Franciji ni bil slovensko obarvan le zaradi četrtega zmagoslavja Tadeja Pogačarja. Premier Robert Golob je s predajo pisma o nameri direktorju največje dirke na svetu Christianu Prudhommu naredil prvi uradni korak k temu, da bi se boj za rumeno majico leta 2029 ali kasneje začel v Sloveniji.

Brošura, ki so jo pripravili skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije in organizatorji dirke po Sloveniji, nam je razkrila, da bi se slovenski Tour začel s sprintersko etapo od Novega mesta do Ljubljane, nadaljeval z bolj razgibano preizkušnjo od Nove Gorice do Portoroža, tridnevni kolesarski praznik pa bi se končal z etapo od Kranja do Vršiča.