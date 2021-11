Ne gre le za pupke in ribe!

V nadaljevanju preberite:

- Kostanjevica na Krki je edinstven spomenik kulturne krajine, ki se je izoblikoval v zaključni fazi notranje kolonizacije poznega 12. in 13. stoletja. Kostanjeviški otok je umetna tvorba, ki je spremenila naravne danosti rečnega režima, tako da je bilo mogoče nova območja ob pomoči melioracijskih jarkov gospodarsko izkoriščati. Naravna pot poplavnih vodà v ostrem okljuku pri Koprivniku nad Kostanjevico vodi po strugah potokov v Krakovski gozd in dalje v druge vodotoke, ki se pod Kostanjevico izlijejo v Krko. Absorpcijsko zmožnost Krakovskega gozda so v 19. stoletju povečali z danes zanemarjenimi jarki.

- Izmerjeni pretoki kažejo, da ni korelacije med gladino vode v Kostanjevici in pretokom pri nižje ležečem Podbočju, ki je izhodiščni podatek vseh študij. Pristojne službe MOP so pripravile idejni projekt za »rešitev« Kostanjevice te tisočletne nadloge in ga prejšnji mesec predstavile javnosti kot idejni načrt.

- Zadrževanje vode narekujejo Savske elektrarne s spremembo namembnosti Save. Širina prostora, ki ga zajemajo hidrološke študije, kaže, da tu sploh ne gre za Kostanjevico, temveč za preventivno blaženje posledic spreminjanja vodnega režima v spodnjem porečju Save. Začetek gradnje HE Mokrice je pogojen z gradnjo protipoplavne zaščite ob spodnji Krki.