Ne moreš pobegniti

V članku preberite:

Mesto je Aleksandrija in knjiga je Aleksandrijski kvartet angleškega pisatelja Lawrencea Durrella, po mnenju kritikov najbolj uspešno literarno ekspresionistično delo v angleškem jeziku, ki bo aprila v prenovljeni izdaji izšlo pri založbi Beletrina.



Nekateri pravijo, da je Aleksandrijski kvartet primer tistih največjih romanov mest – tako kot Dickensov London, Joyceov Dublin, Balzacov Pariz, morda tudi Pariz Henryja Millerja v Rakovem povratniku, ki je močno vplival na Durrellovo pisanje.



Durrellova Aleksandrija je moderni babilon; Grki, Italijani in Angleži bivajo skupaj z Egipčani, judje in kristjani skupaj z muslimani, vsi prebivalci sestavljajo in odsevajo koščke ogledal, ki poskusijo sestaviti celoto, a v resnici iz razbitega ogledala nikoli ne moreš sestaviti celotne zgodbe. Resnica je subjektivna, nam govori Aleksandrijski kvartet, resnica je kompleksna, čudna, erotična, pretresljiva, strašna.



Durrellovi romani so prepleteni ne samo z iskanjem resnice v dvorani ogledal, prividov in odsevov, notranjih vzgibov, ampak tudi z umori, samomori, izginotji, prevarami in neuspešnimi poskusi pobega. Vse protagoniste na koncu premaga in zlomi sistem.