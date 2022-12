V nadaljevanju preberite:

Na koncu supervolilnega leta se torej lahko vprašamo, s kakšno razlago bi pojasnili novo in staro Slovenijo. Supervolilno leto 2022 je poskrbelo vsaj za to, da glede vprašanja socialne države, javnega (ne državno podprtega zasebnega) zdravstva, javnega medijskega prostora, šolstva in na drugi strani neoliberalnega kapitalizma ni več dvomov. Igra je postala odprta in protagonisti se, potem ko z leporečjem o socialni državi prevzamejo oblast, niti več ne trudijo lagati.