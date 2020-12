Nesmisli, ki pišejo pozitivne zgodbe

Leto 2021, ki prihaja, bo boljše od leta 2020, ki bi ga najraje pozabili. Foto Kena Betancur/AFP

Leto 2021, ki prihaja, bo boljše od leta 2020, ki bi ga najraje pozabili. Foto Kena Betancur/AFP

Na, pa sem tudi jaz preležal tisto zoprnijo, ki se začne na k in je v tem besedilu nalašč ne bom imenoval s polnim imenom. Eno od navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki sem jih kot pozitivec prejel po elektronski pošti in se mi je najbolj vtisnilo v spomin, je bil nasvet, naj v samoizolaciji ne spremljamo preveč medijskih poročil o zdravstveni krizi.Najbrž zato, ker v tem času človek bolj potrebuje optimizem kot pa dnevni odmerek strahu in žalostnih statistik. To navodilo se zdi logično: če je zunaj vse črno, zakaj bi se človek sploh trudil z okrevanjem?Če pobrskate po spletni strani NIJZ, boste videli, da je duševnemu zdravju v času te krize namenjena cela podstran, od marca do oktobra je bilo na njej objavljenih sedem nasvetov za ohranjanje duševnega zdravja. Zgolj v decembru pa so objavili tri tovrstna besedila.Zdravstvenim oblastem je torej jasno, da ljudje doživljajo hude stiske. »Oči, a se že ve, kdaj bomo šli nazaj v šolo?« Vprašanje, na katero naši šolarki iz tretje triade že stokrat nisem znal odgovoriti drugače kot z zanjo nezadovoljivo uradno informacijo, da bodo učenci prve triade gotovo šli v šolo takoj po praznikih.Marsikoga morda že to pahne v stisko. Koliko bi si pri tem lahko pomagal s kakšnim od prej omenjenih nasvetov NIJZ, je bolj kot ne retorično vprašanje. Toda ali je res vse tako črno, kot se zdi? Je res nesmiselno, da bi se šolali, okrevali in se trudili za vrnitev v ta naš vsak dan bolj nori svet?Med najpogostejšimi nasveti za preživetje v zaporu je rutina. Ponavljajoče se početje se v odprtem in svobodnem okolju res zdi enolično in do bolečine nesmiselno, v zaporu pa je rutina ena od bolj zanesljivih poti v normalnost ali vsaj v privid normalnosti. Ko sem tako med karanteno prav z veseljem upošteval nasvet predsednika vlade in ležal na kavču, sem razmišljal, kaj bi lahko bilo najbolj nesmiselno mogoče početje, s katerim bi se človek zamotil v obrambi duševnega zdravja.Med iskanjem odgovorov na neumna vprašanja sem se zamotil z brskanjem po spletu in na enem od bosansko-hercegovskih spletnih portalov naletel na novico z naslovom Bibija Kerla počistila parking na Ivan-sedlu: Ne mečite smeti, sadite rožice. je 61-letna članica skupščine sarajevskega kantona in je na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 Jugoslavijo zastopala v hitrostnem drsanju. Gospa je bila sita prizora nasmetenega parkirišča na hribovskem prelazu med Sarajevom in Mostarjem, pa je sklenila zadeve vzeti v svoje roke.Oborožila se je z rokavicami in vrečami za smeti, in čeprav je računala, da ji bo čistilna akcija vzela približno dve uri, se je uštela. Dela je bilo za štiri ure, s tem, da ji je na pomoč pri polnjenju štirih vreč priskočil še neki naključni tovornjakar Milorad, ki ga krasi slikovit vzdevek Cicvara. Menda je imel ravno čas, ker je čakal kolega.Do teme je upokojena športnica s smetmi napolnila dvanajst velikih vreč.Rojena Bosanka se ne slepi, da bo parkirišče na Ivan-sedlu čisto tudi prihodnjič, ko se bo peljala tam mimo. Je sploh lahko kaj bolj nesmiselnega od čiščenja onesnažene Bosne in Hercegovine?Odgovor gotovo pozna ekološki aktivistiz grozljivo onesnažene okolice Tuzle. Vojni veteran, zdaj lastnik frizerskega salona in hotela za pse ter inovator, se že dve desetletji trmasto upira načrtom tamkajšnje termoelektrarne, ki med njemu ljubima jezeroma načrtuje odlagališče za zdravju škodljivo žlindro in pepel.»Ni konec vojne. Zdaj nas ne ubijajo več s puškami, ampak z zrakom in vodo. Nimamo izbire, zmagati moramo ali pa bomo umrli,« je na že neštetokrat slišano vprašanje o smiselnosti svojega navidez jalovega početja odgovoril Roko. Pasji frizer ob pomoči vedno širšega kroga somišljenikov po malem zmaguje že dve desetletji, vsakič s kakšno pravno-birokratsko zmago zagreni življenje kapitalsko močni in pljučem škodljivi termoelektrarni.V premorih med vojno s termoelektrarno Roko in prijatelji čistijo in urejajo obalo jezera, da bi nanjo pritegnili čim več kopalcev, ribičev in drugih ljubiteljev čiste vode, saj nikoli ne vedo, kdo od njih se jim lahko jutri pridruži v njihovem na prvi pogled nesmiselnem boju.Roku in njegovim prizadevanjem se že dolgo nihče več ne posmehuje. To je dosegel s predanostjo in odločnim vztrajanjem na svoji poti, ki sta mu prinesla vrsto malih zmag proti navidez premočnemu nasprotniku. Čez nekaj desetletij se bo zunanjim opazovalcem morda zdelo, da je početje nekoč čudnega ekologa bilo edino pravilno in edino logično, kar bi lahko počel. Kdo bi vedel?Tako kot je marsikdo v BiH pred dvajsetimi leti težko razumel početje tedaj redko posejanih ekologov, so si v klasične obleke oblečeni opazovalci dogajanj v poslovnem svetu leta 2014 težko predstavljali, da bo ustanovitelj Microsoftačez šest let svetu pojasnjeval svoj pogled na sedanjost in prihodnost cepiv in da bo to sploh koga zanimalo.Večji del poslovnega sveta je pred šestimi leti verjetno težko razumel, zakaj je fundacija Billa in Melinde Gates začela sofinancirati razvoj cepiv. Tudi na podlagi osupljivo hitrega razvoja več visoko učinkovitih cepiv je Gates prepričan, da bo prihajajoče leto boljše od leta 2020, ki bi ga vsi najraje kar pozabili.Kot je zapisal v torek v zadnjem blogu , bo tudi po široki dostopnosti cepiva ostalo vprašanje, kolikšen delež ljudi se bo sploh pripravljen cepiti. Medtem ko je nekatere strah cepljenja nasploh, druge skrbi varnost v enem letu razvitih cepiv.»V nekaterih družbah so ljudje razumljivo nezaupljivi do vloge oblasti pri medicinskih študijah. Lažnive teorije zarote, nekatere med njimi vključujejo tudi Melindo in mene, ne pomagajo,« je zapisal Gates in poudaril, da je pomoč ljudem njegov edini motiv za sodelovanje pri razvoju cepiva.Ker z ženo čutita odgovornost, da del svojega bogastva vrneta družbi, in ker verjameta, da so cepiva medicinski čudež, ki je v zadnjih dvajsetih letih pomagal prepoloviti smrtnost otrok. Le želi si lahko, da bi politični voditelji, znanstveniki in družinski zdravniki zmogli ljudem na verodostojen način razložiti, da je cepivo varno in kakšne varovalke so vgrajene v njegov razvoj.Podobno kot slovenski politični voditelji pandemijo radi primerjajo z vojno, se je v to primerjavo, vendar z veliko bolj optimističnim pridihom, že med spomladanskim valom zatekel tudi Gates: »To je kot svetovna vojna, a s to razliko, da smo tokrat vsi na isti strani.« Zdi se, da se prav veliko ni zmotil, saj so podjetja in znanstveniki z vsega sveta, z nekaj redkimi izjemami, tesno sodelovali pri iskanju cepiva, ki ponuja žarek luči na koncu tega temno črnega predora.Prav sodelovanje na globalni ravni je ključni razlog za mogotčeve optimistične napovedi za prihodnje leto, saj bo skupna zmaga nad pandemijo svetu pokazala, da je mednarodno sodelovanje lahko ključ do uspeha v enem največjih izzivov sodobnega človeštva, boju proti podnebnim spremembam.»Mislim, da bomo čez eno leto lahko pogledali nazaj in rekli, da je bilo leto 2021 boljše kot leto 2020. Izboljšanje morda ne bo velikansko, bo pa viden in merljiv korak naprej za ljudi z vsega sveta,« je zapisal Gates.Kako bomo zapisano sprejeli mi, je stvar naše izbire. Lahko si rečemo, da nam ni mar za marnje ameriškega milijarderja, se zavalimo na kavč, si ogledamo kakšno fino turško nadaljevanko ali pa se pustimo podučiti, kdo nam laže in kdo vse je kriv za naše težave.Ker nismo vsi računalniški mogotci, bomo težko vlagali v razvoj zdravil. Zato pa lahko po zgledu čudaških bosanskih ekologov Bibije Kerle in Senada Isakovića Roka naredimo kaj zares nesmiselnega, vzamemo vrečo za smeti in odidemo na daljši sprehod v okolici ter se vrnemo s polno vrečo.Jutri pa ves ta nesmisel ponovimo še enkrat. In to ponavljamo, dokler packi okoli nas ne omagajo in nam pridejo pomagat posaditi rožice. ●