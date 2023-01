Nova ikona Hollywooda pri šestdesetih

V nadaljevanju preberite:

Jennifer Coolidge je z vlogo bogate dedinje Tanye McQuoid v hit seriji na HBO Beli lotos (White Lotus) avtorja Mika Whita postala najbolj vroča novica na televizijski in filmski sceni. Mediji, portali in revije, kot so Vanity Fair, Variety, Glamour, GQ in Guardian, kar tekmujejo v tem, kdo si bo zanjo izmislil več laskavih in neobičajnih besednih zvez.

Po njenem zahvalnem govoru na 80. podelitvi zlatih globusov ni bilo več dvoma: Jennifer Coolidge je po desetletjih malih bizarnih, večinoma nepomembnih vlog dobila mesto, ki ji pripada. Ikona. Njen govor ob prejemu nagrade za najboljšo igralko v stranski vlogi, v kategoriji miniserija, antologijska serija ali tv-film, je bil stand-up šov sam po sebi.