Od obiska do obiska

V kolumni preberite:

Dvoje zelo različnih prizorov: prvi je iz New Yorka, kjer se je zunanja ministrica Tanja Fajon v začetku avgusta srečala z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom. Po tem je povedala: »Obvestila sem ga o naši kandidaturi za varnostni svet ...« Izjava ni ravno točna. Slovenija je vstopila v tekmo za prestižni položaj v Združenih narodih kot ameriška protežiranka.

Druga slika je z junijskega evropskega sveta, kjer je bil atrakcija predsednik vlade Robert Golob. Prvič se je udeležil srečanja voditeljev držav članic EU. »Petnajst minut je govoril o evropskih energetskih problemih, kar je bilo izjemno, saj novinci običajno samo poslušajo; če sploh spregovorijo, pa je to zelo na kratko,« piše Foreign Policy. Referenčna revija komentira, da je bil njegov nastop toliko bolj izjemen, ker je govoril v imenu Belgije, Nizozemske in Luk­semburga. »To je počel spretno in z avtoriteto, so pozneje povedali diplomati.«

Drugače od predhodnikov, ki so v Bruslju bolščali v opomnike in mehanično brali v polomljeni angleščini, je zdajšnji premier ...