Od štiri do pet tisoč nesrečnikov na meji je obraz evropske sramote

V nadaljevanju preberite:

Darilo pod novoletno jelko? Košat razgovor z nekdanjo zunanjo ministrico in evropsko komisarko, danes senatorko republike Italije, leta 1999 skoraj predsednico republike (mesto desetega je zasedel Carlo Azeglio Ciampi), evropeistko, feministko, borko proti vsaki in vsakršni nečlovečnosti, brezkompromisno pacifistko, diplomatsko posredovalko in prinašalko dialoga na najpomembnejša sodobna vojna prizorišča, liberalno radikalko Emmo Bonino (1948). Za naš mali svet ob koncu obletniškega leta prava mala šola razsvetljene dialoške demokracije, glasnica zrelega državljanstva.