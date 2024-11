Pet let in pol zapora za izjavo, ki je ni izrekla, a povsem drži

V nadaljevanju preberite:

Vsi smo proti vojni. Še celo tisti, ki mečejo bombe in s tanki rovarijo po tujem ozemlju, pravijo, da to počno samo zato, ker želijo doseči mir. A kdor se upira takšnemu boju za mir, lahko drago plača za vsako besedo, četudi ni nikjer nobenega dokaza za izrečeno. Zadnja žrtev je ruska zdravnica Nadežda Bujanova. Za pet in pol odhaja v zapor samo zato, ker naj bi nekdo slišal njene besede, da so »ruski vojaki v Ukrajini legitimna tarča«.