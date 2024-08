Putin je dobil morilce, na Zahod so odšli nedolžni ljudje

V nadaljevanju preberite:

Velika zamenjava zapornikov med Rusijo in Zahodom je bila dogodek brez primere. Šlo je za reševanje življenj. Je namreč v surovih ruskih zaporih res mogoče preživeti 25 let dolgo kazen? Toda tudi zaradi tega je bila to gotovo najbolj asimetrična zamenjava zapornikov doslej. Putin je dobil nazaj morilce, vohune, kibernetske vlomilce in pralce denarja, na Zahod pa so iz ruskih zaporov odšli novinar ter kritiki Putinovega režima in vojne v Ukrajini. Torej popolnoma nedolžni ljudje.