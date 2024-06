(KOLUMNA) Po triintridesetih letih, kajne

V nadaljevanju preberite:

Minil je dan, ko smo zaznamovali 33-letnico državnosti. Minil je tudi dan, ko so se slovenski nogometaši v Kölnu prvič v zgodovini prebili v osmino finala evropskega prvenstva. Minile so evropske volitve, na katerih se je izrisala nova stara podoba EU, tudi v Sloveniji, kjer se je izrisala stara nova podoba ukleščene države. Rdečo nit v obeh primerih bi lahko videli v podaljšani politični in gospodarski volji do moči.