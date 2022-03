Podjetja v lasti zaposlenih so bolj produktivna in odgovorna

V članku preberite:

Režiser Srđan Kovačević pravi, da je bil njegov prvotni namen pokazati Itas kot dober primer podjetja, ki je v lasti delavcev, saj verjame, da bi takšna prizadevanja lahko utrla pot pravičnejšemu gospodarstvu. »Toda ob vsakodnevni navzočnosti med delavci sem se zavedel, da je zgodba veliko bolj zapletena. Kapitalizem kot sistem je še vedno okvir, znotraj katerega morajo preživeti vse alternativne oblike proizvodnje. Delavci so razpeti med zvestobo ideji o samoupravljanju in potrebo po večjih prihodkih, ki jih Itas ne more zagotoviti. Namen filma je prikazati celovitost kapitalističnega gospodarstva, ki alternativne organizacijske modele opredeljuje veliko bolj, kot je pripravljen priznati romantiziran pogled.«

O filmu, kapitalizmu, zadružništvu, levici in upanju ter pomanjkanju upanja smo se pogovarjali s Tejom Gonzo, direktorjem Inštituta za ekonomsko demokracijo, ki skuša najboljše tovrstne tuje prakse prenesti v Slovenijo.