Pokopališče ogljikovega dioksida

Osmega septembra so na Islandiji odprli za zdaj največjo napravo za neposredno zajemanje ogljikovega dioksida iz ozračja in shranjevanja tega v vulkansko, bazaltno podzemlje. Orca Plant je skupen projekt švicarskega podjetja Climeworks in islandskega energetskega podjetja ON Power, poganja pa ga zelena geotermalna energija. Naprava, ki leži sredi vulkanskega polja, predstavlja le začetek začetka procesa, ki bi lahko v prihodnosti omejil naše izpuste ogljikovega dioksida v ozračje.

Islandijo sta obiskala Boštjan Videmšek in fotograf Matjaž Krivic.