Med strici in tetami iz ozadja je veliko mitskih figur

Opozicija je napela lok, Janša in njegova SDS tako rekoč že menjata vlado, kličeta k predčasnim volitvam. V NSi Goloba napol iz obupa, napol napadalno pozivajo k odstopu in sestavljanju nove desnosredinske vlade z (neo)liberalnimi elementi in Logarjevo »platformo«, seveda brez Janše.