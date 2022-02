Ponosen sem, če mi rečejo, da sem delničarski aktivist

V nadaljevanju preberite:

Tomaž Subotič v Pragi živi in dela skoraj petintrideset let. Večji del poslovne kariere se je ukvarjal z metalurgijo. Osem let je vodil Šahovsko zvezo Slovenije. Kot investitor se je nekajkrat oddaljil od metalurgije, posla, v katerem je začel. Krajši čas je bil, denimo, največji posamični delničar Pivovarne Laško. Življenje med Prago in Celjem mu omogoča primerjave iz prve roke.

»Na Češkem gre dobro kapitalu, ki izhaja iz kulture konkurenčnosti. Konkurenca na češkem trgu je trda in odprta. Uspe najboljši. Na Češkem povezave med politiko in oligarhi, ki jih je naredila politika, ne delujejo. Zet predsednika vlade na Češkem ne bi mogel biti resen gospodarski igralec. Češki trg je odprt in dobro gre tistim, ki se znajdejo v klasičnem, tekmovalnem kapitalizmu. Merila so enostavna in jasna: moraš biti dober,« je med drugim povedal Subotič.