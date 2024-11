(KOLUMNA) Postfašizem s šarmom

V kolumni preberite:

V dveh letih na položaju italijanske predsednice vlade se je Giorgia Meloni s postfašističnega roba povzpela do vloge pomembne, vplivne voditeljice v Evropski uniji. Prihaja z margine in vodi stranko, ki se še zmeraj oklepa zgodovinskih potvorb in nostalgične pripovedi o Mussolinijevem režimu, pa vendar je tako rekoč del političnega mainstreama.

Ko je 23. oktobra 2022 zakorakala v vladno palačo Chigi, da bi nadomestila tehnokrata z evropskim ugledom Maria Draghija, so jo spremljali komentarji o prvi postfašistični premierki italijanske republike. V štiriindvajsetih mesecih na oblasti je presenetila in mnoge prepričala, da je zmerna političarka