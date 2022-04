Poteka nov nezakonit izbris prebivalcev

V nadaljevanju preberite:

Komaj verjetno: v ozadju nedavne 30-letnice sramotnega izbrisa 25.571 ljudi iz registra stalnih prebivalcev Slovenije in takratnega pompoznega in zavajajočega Pahorjevega opravičila je že nekaj časa potekal še en nezakonit izbris ljudi (tujcev, kajpada) iz registrov te »pravne in socialne« države. Po globini posega v njihove pravice sicer manj krut, po ciničnosti izvedbe pa verna kopija originala.

Ta drugi izbris, ki, skrit nepoklicanim očem, še vedno nemoteno poteka, je po daljnosežnosti posledic sicer manj krut kot tisti prvi, po ciničnosti izvedbe (namreč s strani vrhovnih nalogodajalcev, ne s strani operativnih izvajalcev na dnu birokratske piramide) pa prvega morda celo prekaša. Prvi je bil namreč izvajan v burnem času nastajanja nove države, ta sedanji pa se dogaja danes, ko tudi »izredne razmere« zaradi pandemije takih nezakonitosti ne morejo opravičiti. In v čem je ta sedanji, novi izbris?